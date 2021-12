Duas ambulâncias adaptadas que seguem o padrão do SAMU já foram adquiridas - Sidney Pontes

Publicado 20/12/2021 20:10

A Prefeitura de Teresópolis concluiu as obras e, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura, nesta quinta-feira (23/12), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. O evento será na nova sede do serviço, localizada à Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca, às 14h, contará com a presença de autoridades e convidados.

No mesmo dia, a equipe fará uma simulação de pré-atendimento, na Praça Olímpica (Várzea). Marcado para às 16h, o evento será dividido em duas etapas. Na primeira parte, os profissionais do Samu vão atender um caso de mal-súbito, em decorrência de um infarto, dentro de um ônibus. Em seguida, será simulado um acidente de moto.

O Samu integrará a Rede de Urgência e Emergência de Teresópolis e a instalação foi possível mediante convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e o Ministério da Saúde (MS).