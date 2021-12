Evento no Parque das Montanhas de Teresópolis, neste domingo - Divulgação

Publicado 18/12/2021 16:17

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, preparou uma programação especial para comemorar a chegada do Verão. Com o tema “Estação Verão” e atividades diversificadas para envolver os moradores das comunidades vizinhas, o evento será realizado neste domingo (19/12), das 9h às 13h, na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que fica na Estrada de Santa Rita, na Fazenda Alpina, no 2º Distrito.

Oficinas, rodas de conversa, pegada ecológica, dicas de alimentação saudável e coleta seletiva, feira de produtos orgânicos e caminhada terapêutica estão entre as atrações gratuitas. Os participantes também poderão apreciar exposição fotográfica, participar de partidas de xadrez e aproveitar para conhecer as trilhas da unidade de conservação.