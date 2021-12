Rodovia Santos Dumont na altura de Teresópolis - Rodrigo Soldon

Rodovia Santos Dumont na altura de TeresópolisRodrigo Soldon

Publicado 20/12/2021 19:38

A Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) receberá serviço de manutenção do pavimento e pintura de faixas, das 7h às 17h, do quilômetro 40 ao 89, nos dois sentidos do trecho Teresópolis-Além Paraíba. Para o serviço, realizado pela Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), será necessária a implantação de sistema “Siga e Pare”.

A previsão é de que as intervenções prossigam até o dia 9 de janeiro de 2022. Além da recuperação do pavimento, com fresagem e aplicação de CBUQ, também será realizada a pintura das faixas de sinalização em cada trecho concluído. Durante os finais de semana e feriados o serviço será suspenso.

Haverá sinalização nestes locais e equipes da CRT atuarão na orientação do tráfego. Para qualquer outra informação os usuários da BR-116/RJ devem ligar para os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279 (pessoas com deficiência auditiva e de fala), que funcionam em plantão 24h.