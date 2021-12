Volta às aulas presenciais em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Volta às aulas presenciais em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 22/12/2021 14:35 | Atualizado 22/12/2021 14:41

Foi publicado no Diário Oficial de Teresópolis, de segunda-feira (20/12), o edital de convocação de mais 88 professores aprovados no Concurso Público para a Rede Municipal de Ensino. Depois de 10 anos sem concurso público para contratação de professores para a Rede, a Prefeitura já convocou, até o momento, 557 candidatos aprovados.



“Desde 2011, Teresópolis não tinha concurso público. Muitos profissionais da Educação aguardavam por essa oportunidade. No final de 2020, nosso município deu mais um importante passo: publicamos o edital para o preenchimento de 301 vagas na Educação, além de cadastro de reserva. E, até o momento, já convocamos 557 candidatos aprovados para fortalecer a nossa rede de ensino”, enfatiza o Prefeito Vinicius Claussen.



O candidato deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração, no setor de Gestão de Pessoal, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 611, na Várzea, munido de cópia e original dos documentos relacionados no edital de convocação e conforme datas (28 e 29/12/2021) e horários especificados na convocação.