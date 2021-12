O Programa Emprega Terê divulga as oportunidades de emprego para os próximos dias. Pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) são oferecidas 309 vagas de emprego até 12 de novembro. Para ter acesso às vagas, os candidatos devem cadastrar o seu currículo no Portal do Trabalhador Devido aos pontos facultativos decretados para os órgãos municipais, não haverá expediente na Prefeitura e demais setores nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas dos feriados de Natal e de Ano Novo. O atendimento ao público será retomado nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro, respectivamente.O atendimento presencial acontece no Sine Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura, na Várzea, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, e também na Casa do Trabalhador, na Rua Luiz Noguet Júnior, 100, bairro de São Pedro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.Os candidatos deverão ter em mãos a sua identidade, CPF, número do PIS (se não houver o cadastro é gerado na hora) e a carteira de trabalho (se não houver é possível solicitar pelo Portal Emprega Terê). Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Há vagas que não exigem experiência profissional e oportunidades para PcD.A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do Pra Cima Terê - Programa de Recuperação Econômica e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais da nossa cidade: Teresópolis Convention, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.