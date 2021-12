Operação foi realizada na noite desta terça-feira, na Várzea, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:44

A Guarda Civil Municipal de Teresópolis, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública,intensificou a operação “Moto Legal e Aplicativo Legal”, neste final de ano, devido ao aumento da circulação de veículos no município.

Nesta terça-feira (21/12), a operação foi realizada na Várzea e resultou em oito notificações de motociclistas por falta de documento de habilitação e por condução de motos sem placas de identificação e na apreensão de uma motocicleta, que foi removida para o Depósito Público Municipal.

A operação tem como objetivo conferir a documentação de condutores e veículos e orientar sobre as regras do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em respeito aos profissionais motociclistas que trabalham com entregas em domicílio, e garantir a segurança e a fluidez do trânsito.