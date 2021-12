Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 23/12/2021

Devido aos pontos facultativos decretados para os órgãos municipais, não haverá expediente na Prefeitura e demais setores nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas dos feriados de Natal e de Ano Novo. O atendimento ao público será retomado nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro, respectivamente.

Contudo, estão mantidos os serviços essenciais. A Defesa Civil e os serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito, terão atendimento ininterrupto.

A coleta de lixo domiciliar diurna e noturna segue em horário normal até esta sexta-feira (24/12), em todos os bairros. No sábado, 25, dois caminhões percorrerão pontos da cidade com maior volume de lixo, circulando às 6h e outro às 18h. No domingo, 26, esses pontos serão cobertos por um caminhão de coleta domiciliar, com circulação a partir das 14h. Na próxima semana, entre os dias 27 e 31, a coleta de lixo domiciliar diurna e noturna seguirá os horários normais, repetindo o mesmo sistema de coleta do fim de semana do Natal.



Os Postos de Saúde da Família (PSFs) e unidades básicas de saúde fecham na véspera de Natal e voltam a atender o público de 27 a 30. Depois. Já a UPA e EPEM atenderão às pessoas com sintomas suspeitos de gripe e de Covid-19 todos os dias da semana, das 8h às 20h, inclusive no Natal e no Ano Novo.