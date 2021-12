Lançamento do calendário de eventos de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 30/12/2021 23:59

A Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura, lançou, nesta quarta-feira (2912), o Calendário Oficial de Eventos Turísticos para o ano de 2022. Com mais de 30 eventos agendados, o projeto reúne atividades turísticas, culturais, ambientais, esportivas e de lazer, e terá um acompanhamento rigoroso do Mapa de Risco de Covid-19 do Estado do Rio de Janeiro e do avanço da vacinação da população no caso da retomada dos eventos geradores de turismo.

O lançamento aconteceu na Casa de Cultura Adolpho Bloch e contou com a presença do Prefeito Vinicius Claussen, que fez uma apresentação sobre o ‘Terê Tão Bela’, enfatizando a importância de o município ter uma boa estrutura para realizar os eventos, promover o destino Teresópolis e aquecer a atividade, gerando emprego e renda diretamente para o setor turístico e para toda a economia local.

“O Turismo possui diversas modalidades, como o turismo rural, de aventura, negócios, bate e volta, e o que queremos com o nosso calendário de eventos é criar uma comunicação única, um plano para o desenvolvimento turístico da cidade. Para isso, a construção da nossa identidade e o resgate do sentimento de pertencimento são fundamentais para a formatação dos produtos turísticos e atração dos visitantes. O morador precisa se sentir acolhido, o bem-estar motiva que as pessoas de outras cidades desejem visitá-la. Esse é o nosso objetivo com o ‘Terê Tão Bela’”, destacou Vinicius Claussen,