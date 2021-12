Imagem do projeto paisagístico - Divulgação

Publicado 28/12/2021 22:40

Pelo 7º termo de adoção assinado nesta semana, o Condomínio Comary – Gleba XV oficializou a revitalização e manutenção de dois jardins públicos localizados em trecho da Rua Afonso Arinos, no bairro Quarenta Casas. Para tornar os espaços mais atrativos para contemplação, os dois jardins, que atualmente contam apenas com pequeno gramado, arbustos e poucas plantas ornamentais, receberão 30 mudas de aves do paraíso floridas e mais de 400 mudas de flores sunpatiens vermelhas, lantanas amarelas e coloridas. As espécies serão plantadas em canteiros a serem criados e os jardins terão a grama substituída.

“Na quinta-feira, 23, os canteiros do Monumento a Bíblia, na Praça Olímpica, na Várzea, foram adotados pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Teresópolis, e hoje esses dois jardins públicos passam a ter a sua remodelação e conservação garantidas. É muito bom ver que cada vez mais empresários e representantes de instituições estão aderindo ao ‘Adote Terê’”, comemora o prefeito Vinicius Claussen.

Os projetos de melhorias e manutenção dos jardins e espaços públicos são elaborados pelo Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais. Os adotantes recebem orientação técnica de paisagista da Prefeitura, que acompanha e fiscaliza os trabalhos de revitalização paisagística.