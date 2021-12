Cerimônia de inauguração do SAMU em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Cerimônia de inauguração do SAMU em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 27/12/2021 17:08

Foi inaugurado na última semana o Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU). O atendimento passa a integrar a Rede de Urgência e Emergência de Teresópolis. Pela primeira vez em Teresópolis, o SAMU terá início com duas ambulâncias adaptadas para os atendimentos, além de uma equipe especializada formada por 25 profissionais dentre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas. O chamado pode ser feito pelo telefone 192 ou pela linha auxiliar (24) 2244-4150.

O SAMU funcionará durante 24h, de forma ininterrupta, na realização de atendimentos e resgates de pacientes em situações de urgência-emergência, onde haja a necessidade de intervenção especializada imediata. Após a remoção, o paciente será encaminhado para unidades de saúde com atendimento de pronto-socorro.

O SAMU Teresópolis será coordenado pela Central de Regulação de Urgências (CRU), localizada em Petrópolis, que será a responsável por definir as prioridades e despachar as ambulâncias. Outras emergências continuarão sendo competência do Corpo de Bombeiros, como: acidentes de trânsito com feridos; ferimentos por arma de fogo ou arma branca; agressão; quedas com ferimentos e fraturas; ataques de animais; choques elétricos graves; afogamentos e queimaduras.

O custeio do serviço será dividido entre os governos federal e estadual, resultado da assinatura de convênio assinado em 12 de agosto de 2021. A implantação do programa atende moção do vereador Dudu do Resgate.