Rodovia Santos Dumont na altura de TeresópolisRodrigo Soldon

Publicado 24/12/2021 16:14

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) deu início nesta sexta-feira (24/12) ao esquema especial de plantão para o Natal na Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ). Durante este período, espera-se a passagem de uma média de 150 mil veículos pela via. As obras em andamento com interferência no tráfego serão suspensas nestes dias. O esquema especial será mantido até a noite de domingo (26/12).

Para agilizar a passagem dos veículos, nos dias e horários de maior movimento, a CRT disponibilizará papa-filas na Praça de Pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba/Magé) e serão mantidos de prontidão equipes extras de inspeção e socorro médico.

A CRT disponibiliza a seus usuários os números 0800-0210278 e 0800-0210279 (pessoas com deficiência auditiva e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações com ligações gratuitas.

Cinco painéis de mensagens variáveis são utilizados também para orientação dos motoristas. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5) e na BOP (Base Operacional) em Águas Quentes (km-41) podem ser usados telefones e sanitários.