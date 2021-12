Homem é preso com arma após ameaçar companheira em Teresópolis - Divulgação

Publicado 27/12/2021 23:57

Os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Teresópolis, prenderam um homem de 29 anos na noite de Natal, no sábado (25/12), por suspeita de tráfico de drogas, na comunidade do Perpétuo. O suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime e estava cumprindo pena em regime aberto, com uso de uma tornozeleira eletrônica.

Os PMs chegaram até o suspeito após denúncia de que uma motocicleta furtada no dia anterior estava circulando pela localidade. Com ele foram apreendidas 11 pedras de crack, com etiquetas sobre a facção criminosa Comando Vermelho.