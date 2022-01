Volta às aulas presenciais em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Volta às aulas presenciais em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 03/01/2022 14:28 | Atualizado 03/01/2022 14:32

Neste ano, a rede municipal de ensino de Teresópolis passa a contar com 10 escolas com o sistema de ensino integral. Conforme anunciado pela Secretaria de Educação, as escolas Elza de Oliveira Tricano, localizada na Vila Muqui; Ciep Sebastião Mello, localizado no Barroso; E. M. Hilário Ribeiro, no Quebra Frascos; e a E. M. Amélia dos Santos Ramos, situada em Campo Limpo, no 2º Distrito, agora integram o sistema.

A Escola M. Elza de Oliveira Tricano passa a atender, em 2022, cerca de 80 crianças em turmas de Pré-I, Pré-II e 1º ano do Ensino Fundamental. Já o Ciep Sebastião Mello, que vinha atendendo cerca de 300 alunos do Pré-escolar ao 5º ano do Ensino Fundamental, divididos em dois turnos, passará a atender aproximadamente 350 alunos.

“Essas escolas contarão com a proposta pedagógica específica do corpo em movimento, ampliando as possibilidades de aprendizado, e reforço escolar. Serão oferecidas quatro refeições diárias”, explicou a secretária de Educação, Satiele Santos.

No município, já funcionam das 7h30 às 15h as escolas Professora Acliméa Nascimento (São Pedro), Governador Portella (Morro dos Pinheiros), Professor Sylvio Amaral dos Santos (Granja Guarani), Heleno de Barros Nunes (Fischer) e Rui Barbosa (Gamboa/2º Distrito).