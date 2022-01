Cachoeira dos Frades em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 03/01/2022 19:26

A Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias de Turismo, de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal (GCM), e de Defesa Civil, em conjunto com a Polícia Militar, e em parceria com a Associação de Moradores do Vale dos Frades (AmoFrades), dará início, no próximo domingo (9/01), a operação “Ação de Verão - Vale dos Frades”.

A operação, que tem como objetivo coibir veículos irregulares, estacionamento irregular, som alto, ambulantes e outras infrações sociais e ambientais, será realizada aos finais de semana e feriados durante o verão, no Vale dos Frades, na RJ-130 (Teresópolis-Friburgo), das 9h às 16h.

Serão realizadas rondas nos 13 quilômetros da estrada de terra a cada uma hora. Além disso, a iniciativa também visa promover educação ambiental e turística para moradores e visitantes.