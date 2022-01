Casa de Cultura Adolpho Bloch em Teresópolis - Divulgação

Publicado 04/01/2022 18:51 | Atualizado 04/01/2022 18:59

O domingo (9/01), em Teresópolis, promete ser animado com o Encontro de Folia de Reis, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, na Praça Juscelino Kubitschek, no bairro de Fátima, em frente à igreja católica Nossa Senhora de Fátima, a partir das 14h. O evento encerra a programação de final de ano preparada pelas secretarias de Turismo e Cultura do município.

O encontro contará com a presença dos grupos de Folia: Estrela Guia, da localidade de Cruzeiro (2º Distrito), e Estrela Marte do Oriente, de Mottas (3º Distrito). Entoando músicas tradicionais da cultura popular brasileira, as Folias reúnem vários participantes que se distribuem em posições que compreendem especializações vocais e instrumentais, numa rica manifestação cultural e artística.

Durante a programação, o público poderá ainda prestigiar e participar de um bate papo com a cinegrafista Regina Carmela, com a arte educadora Juliana Prado, especialista em cultura brasileira do Museu do Pontal e Ronaldo Fialho, músico e escritor teresopolitano, que juntos vão discutir os caminhos da cultura popular em nosso município.