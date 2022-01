Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 04/01/2022 20:48

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que os atendimentos pediátricos de urgência podem ser realizados sem marcação na Beneficência Portuguesa (Várzea) e no Cemusa (São Pedro). No interior do município, o mesmo ocorre no SPA de Bonsucesso.

Todos os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Nas demais unidades de atenção primária de Teresópolis, as consultas pediátricas de não urgência são realizadas somente após agenda. Também ocorrem atendimentos no Centro Materno Infantil, na Várzea.