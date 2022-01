Pichação no monumento da Praça de Santa Teresa, em Teresópolis - Reprodução

Publicado 04/01/2022 21:02

O monumento “Eu Amo Terê”, instalado na Praça Baltazar da Silveira (da Igreja Matriz de Santa Teresa), na Várzea, foi alvo de pichações. A informação foi divulgada pela Prefeitura, nesta terça-feira (4/01). Nas redes sociais do município a imagem aparece com uma legenda pedindo que todos contribuam para a preservação do patrimônio público, destacando que “quem ama também cuida, não vandaliza”.

O monumento foi o primeiro a ser construído, tendo sido inaugurado no aniversário de 129 anos da cidade, no dia 6 de julho de 2021. O letreiro foi doado pelo Teresópolis Shopping para o município, por meio do Decreto de Doação do Bem (Lei Municipal 4.997/2018).

O projeto é de autoria de alunos do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), que participaram de um concurso com votação popular lançado pelo shopping e pela instituição em janeiro. A representação gráfica do amor por Teresópolis é assinado pelas estudantes Anna Cecília Martuchelli, Mariana Baraldi Belizário e Patrícia Braga Gomes, do curso de Engenharia Civil; e pelo estudante Rômulo Eduan Machado, do curso de Ciência da Computação.