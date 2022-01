Cavalo estava abandonado em via pública, correndo risco de ser atropelado - Divulgação

Cavalo estava abandonado em via pública, correndo risco de ser atropeladoDivulgação

Publicado 05/01/2022 18:21

Atendendo à denúncias, a equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), de Teresópolis, resgatou, no último final de semana, um cavalo debilitado, que estava abandonado em uma via pública em Sebastiana, no interior do município. O animal foi encaminhado para o Curral de Apreensão Seropédica, onde recebeu cuidados veterinários.



“O cavalo estava bem debilitado e corria o risco de ser atropelado, causando um sério acidente de trânsito, e foi apreendido. Infelizmente, o proprietário não foi localizado para ser notificado”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

Animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos são recolhidos e enviados para o Curral de Apreensão Seropédica, onde ficam sob guarda por até 7 dias. Os donos devem fazer contato com a COPBEA para que sejam emitidas as guias e pagas as taxas de apreensão, transporte, diárias, vacinas e exames para reaver os animais. Depois desse prazo, se não houver retorno do proprietário, os bichos poderão ser leiloados, vendidos ou doados, conforme previsto em lei.