Covid-19 em TeresópolisLeopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 06/01/2022 15:59

A Secretaria de Saúde de Teresópolis confirmou o primeiro caso de “Flurona”, ou seja, de coinfecção pelos vírus da Influenza e da Covid-19 no município. O paciente é um adolescente de 16 anos, que foi diagnosticado na última terça-feira (4/01). De acordo com a Secretaria, ele passa bem e está em isolamento domiciliar.

Ainda segundo a Secretaria, a investigação do caso foi realizada pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE). De acordo com a equipe de saúde, o paciente apresentou febre de 38º, no domingo (2/01), acompanhada de dor de garganta. Ele já havia recebido a primeira dose contra a Covid-19, e não estava imunizado contra a Influenza A (H1N1).

Além do adolescente, a família também está em isolamento: “O paciente mora com pai, mãe e um irmão e todos seguem em isolamento. A equipe do DVE segue com acompanhamento e orientação ao jovem e aos familiares. Nesta quarta-feira, uma equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) visitará o paciente para coleta de RT-PCR”.