Acolhimento para crianças e adolescentes vítimas de violência em TeresópolisElza Fiuza/ Agência Brasil

Publicado 06/01/2022 18:13

Dando fim a um processo que estava em curso há 15 anos, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, oficializou, nesta quarta-feira (5/01), por meio da assinatura de um termo de colaboração, a parceria com a Associação Kairós, para acolhimento de para menores de 18 anos na Casa Lar “Gerando Filhos”.



A Casa Lar acolhe temporariamente crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, afastadas do convívio familiar através de medida protetiva. Segundo o município, a instituição conta com ótimo espaço interno e externo, com 4 quartos, 4 banheiros, brinquedoteca, salas de estudos, de estar e de jantar, cozinha e jardim com parquinho, além de área reservada exclusivamente para atendimento psicológico das crianças.



O responsável pela Associação Kairós, João Batista, salientou a importância dessa parceria ter sido finalmente firmada. “Hoje conseguimos concluir essa parceria. A gente entende que a responsabilidade por essas crianças é de todos nós. Juntos, conseguiremos abraçá-las e dar o amor e o carinho que elas merecem”.