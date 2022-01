Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis BRuno Nepomuceno

Publicado 07/01/2022 19:57

A Secretaria de Educação de Teresópolis realiza na próxima semana a pré-matrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos interessados em concluir o Ensino Fundamental I e II podem se inscrever. O objetivo é fazer o levantamento dos interessados para definir o número de vagas que serão oferecidas.



Até 2020, a EJA era realizada no turno da noite nas escolas municipais Cerom, no bairro de São Pedro, Beatriz Silva, na Barra do Imbuí, e Maçom Lino Oronã Lema, na Várzea. O atendimento da pré-matrícula acontecerá a partir da próxima segunda-feira (10/01), das 9h às 18h, no Setor de Estatística e Matrículas, no 1º piso da Secretaria de Educação (Rua Carmela Dutra, 475, Agriões).

É preciso apresentar cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, histórico escolar ou declaração escolar da última escola onde estudou – para comprovar o ano de escolaridade – e comprovante de residência atual. Mais informações podem ser obtidas no Setor de Estatística e Matrícula pelo telefone (21) 2641-4590.