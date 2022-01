Medicamentos anticoncepcionais são dispensados por profissionais farmacêuticos, mediante apresentação de prescrição médica - Divulgação

Medicamentos anticoncepcionais são dispensados por profissionais farmacêuticos, mediante apresentação de prescrição médicaDivulgação

Publicado 07/01/2022 20:10

A Secretaria de Saúde de Teresópolis passa a realizar a dispensação de medicamentos anticoncepcionais em unidades de saúde do município. Anteriormente realizado por enfermeiros, a partir de agora a dispensa será feita por profissionais farmacêuticos, mediante apresentação de prescrição médica. A entrega pode ocorrer em qualquer unidade de saúde, desde que haja apresentação do documento.

No caso de a prescrição ser feita por médicos particulares, o paciente deverá ser cadastrado no programa do planejamento familiar, antes da dispensação. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nas unidades de saúde, a divisão ocorre por regiões, com objetivo de otimizar o serviço e cobertura para a população.

A dispensação será da seguinte forma: Beira Linha (segunda e quarta-feira); Granja Guarani (quarta-feira); Fonte Santa (terça e quinta-feira); Fazenda Ermitage (segunda e quarta-feira); Quinta Lebrão (terça e quinta-feira); Barra (segunda e quarta-feira); e Meudon (terça, quinta e sexta-feira).

Devido à alternância de plantonistas, uma vez por mês, nas unidades de Granja Guarani e Fonte Santa, é recomendado a consulta quanto ao dia de funcionamento diretamente no local.

O mesmo serviço também será oferecido todos os dias da semana nos seguintes locais: CES, na Várzea (de 8h às 17h); Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdalah, em São Pedro (de 8h às 17h); Cemusa, também em São Pedro (de 8h às 12h); e SPA de Bonsucesso (de 8h às 17h.