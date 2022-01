Vinicius Claussen, prefeito de Teresópolis - Divulgação

Vinicius Claussen, prefeito de TeresópolisDivulgação

Publicado 07/01/2022 21:04

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (7/01) para comunicar o cancelamento do carnaval de rua no município neste ano de 2022. Além disso, o prefeito adiantou que será adotada a exigência da apresentação do comprovante de vacinação em eventos esportivos, culturais, musicais, teatro, cinema, casas noturnas e festividades.



A exigência do comprovante será estabelecida por meio de Decreto Municipal, que deverá ser publicado em breve no Diário Oficial: “Não seria responsável autorizar ou realizar um evento que traz aglomeração de pessoas. Estamos num momento de atenção e monitoramento do crescimento das variantes da Covid-19 em todo o país”, afirmou Claussen.