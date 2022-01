Queda de árvore no Corta Vento, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 08/01/2022 14:34

Em 24 horas, a Defesa Civil de Teresópolis registrou 14 ocorrências por causa da chuva no município, foram quatro quedas de árvores, três deslizamentos, um desabamento parcial e chamados de vistorias em imóveis residenciais. Até o momento não há registro de vítimas, mas seis pessoas de uma mesma família, sendo duas crianças, estão desabrigadas. O imóvel em que moram, no bairro dos Funcionários precisou ser interditado.

Na cidade, equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalha na desobstrução de ruas nos bairros Corta Vento/Panorama e Vila Muqui, atingidas por quedas de árvore sobre a rede elétrica. No interior, homens e máquinas da Secretaria de Agricultura percorrem os bairros Água Quente e Santa Rita, no 2º Distrito, e Vargem Grande, no 3º Distrito, liberando vias públicas obstruídas por deslizamentos pontuais.

Teresópolis está em Estágio de Atenção, segundo a Defesa Civil, os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas foram registrados na Granja Florestal (76 milímetros); no Parnaso (72mm); no Vale da Revolta (63mm); e no Rosário (56mm). Devido aos acumulados, a previsão é de que a chuva continue de fraca a moderada ao longo deste sábado (8/01).

A Defesa Civil solicita que os moradores de área de risco fiquem atentos ao sistema de Alerta e Alarme e nos informes enviados via SMS. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o número 199, que funciona 24 horas.