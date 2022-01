Veículo com dois passageiros foi atingido por deslizamento de terra - Divulgação

Publicado 11/01/2022 18:27

A chuva forte e constante que tem caído em Teresópolis nos últimos dias resultou em mais um deslizamento de terra, dessa vez na noite desta segunda-feira (10/01), no quilômetro 84 da Rodovia Rio/ Bahia, na altura do Vale da Revolta. O escorregamento de terra e vegetação atingiu um carro com dois ocupantes. As vítimas não sofreram ferimentos graves, elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e passam bem. O município continua em Estágio de Atenção devido aos acumulados de chuva.



Por conta da barreira, o trânsito na rodovia está interrompido. Os veículos estão sendo desviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por dentro de Teresópolis, com desvio no km-89 (Alto Soberbo) e no km-83 (Viaduto do Meudon), exceto para veículos pesados modelo BITREM, cegonha e AET (carga especial). Para esses veículos, a Concessionária Rio Teresópolis (CRT) solicita que os condutores aguardem a comunicação de liberação da via.

Além do acidente, oito famílias que moram próximo ao trecho onde ocorreu o deslizamento foram desalojadas temporariamente de suas residências pela Defesa Civil, que retornou ao local para uma avaliação mais detalhada das condições do local. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social também está prestando atendimento às famílias.



“A ocorrência foi registrada às 19h01 de segunda-feira e a Defesa Civil chegou ao local às 19h20. O casal de Teresópolis que passava no trecho da rodovia teve o carro atingido pelo deslizamento, mas foi imediatamente socorrido, com ferimentos leves. Retiramos as 8 famílias preventivamente do entorno do deslizamento e retornamos ao Vale da Revolta para a continuidade das vistorias técnicas”, informou o Coronel Albert Andrade, secretário municipal de Defesa Civil de Teresópolis.