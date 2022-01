Mais de 3 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Teresópolis | Teresópolis | O Dia

Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisDivulgação

Publicado 13/01/2022 23:21

A Secretaria de Saúde de Teresópolis realizou, na terça-feira (11/01), um “Dia D” de vacinação contra a Covid-19, com objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre a população ainda não imunizada. Foram aplicadas 3.138 doses da vacina, sendo 80 imunizações com a primeira dose, 572 com a segunda dose e 2.476 com a dose de reforço.

Para a Subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Dr. Edneia Martuchelli, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. De acordo com ela, apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio.

O atendimento ocorreu de 9h às 15h, em todas as unidades de saúde da cidade e interior (com exceção dos postos de saúde da Várzea e Dr. Eitel Abdallah, em São Pedro). Foram aplicadas todas as doses já disponíveis: primeira e segunda dose, dose de reforço e ainda a quarta dose para pessoas com imunossupressão.