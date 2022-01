Secretário de Defesa Civil de Teresópolis esteve na barragem do Caleme para verificar a situação - Divulgação

Secretário de Defesa Civil de Teresópolis esteve na barragem do Caleme para verificar a situaçãoDivulgação

Publicado 13/01/2022 23:50

Nesta quinta-feira (13/01), a equipe da Defesa de Teresópolis esteve na represa do Triunfo, no bairro Caleme, para uma vistoria técnica do local. Segundo o secretário de Defesa Civil, coronel Albert Andrade, não foram identificados riscos na estrutura dos reservatórios.

Popularmente conhecida como barragem do Caleme, a represa faz parte do antigo sistema de captação de água da Cedae e se encontra cheia por conta das chuvas contínuas que atingem a região. Para reduzir o volume de água, as comportas foram abertas pela concessionária de água do município.



“Não identificamos danos, a estrutura está íntegra. A represa está cheia, mas falta cerca de um metro de volume para alcançar o extravasor. Os técnicos da Cedae abriram as comportas e o nível deve baixar em breve. Vamos encaminhar o relatório de vistoria técnica à Cedae, para que a empresa tome as medidas cabíveis de manutenção do local”, afirmou o secretário.