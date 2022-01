Veículo com dois passageiros foi atingido por deslizamento de terra no Vale da Revolta - Divulgação

Veículo com dois passageiros foi atingido por deslizamento de terra no Vale da RevoltaDivulgação

Publicado 14/01/2022 00:07

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis acionou as sirenes do Sistema de Alerta de Risco do município, na madrugada desta quinta-feira (13/01), por causa do grande volume de chuva que caía na cidade. Município continua em Estágio de Atenção.

O Centro de Monitoramento e Comunicação da Defesa Civil acionou o alarme com a mensagem de mobilização e as equipes da secretaria estiveram nas áreas de risco, realizando uma avaliação da situação de cada local por conta das chuvas.

Na medida que os agentes retornaram com informações sobre cada bairro, as sirenes foram desligadas. Segundo a Defesa Civil, a situação mais crítica em volume acumulado de chuva foi registrada na Granja Florestal, onde os pluviômetros marcaram 45,8 milímetros em apenas 15 minutos.

A Defesa Civil de Teresópolis precisou retirar 10 famílias de suas, no Vale da Revolta, no início desta semana, por causa dos riscos. Das 10 famílias desalojadas, oito foram autorizadas a retornar para suas casas e duas, que ocupavam imóveis interditados anteriormente terão acompanhamento da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para alocação em outro espaço.