Profissionais da rede municipal de saúde de Teresópolis participaram de capacitação - divulgação

Publicado 14/01/2022 23:58

A Secretaria de Saúde de Teresópolis promoveu, nesta quinta-feira (13/01), uma capacitação para os médicos que atuam nos pontos de saúde do município e que auxiliarão todas as equipes no atendimento às crianças, na vacinação contra a Covid-19.

A capacitação teve como objetivo orientar os profissionais quanto às resoluções do Ministério da Saúde para a vacinação infantil. No encontro foram tratadas questões como proceder em caso de efeitos colaterais após a vacina, entre outros temas.

A vacinação seguirá as orientações do Ministério da Saúde, que enviará doses, através da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) para o município. O município informará o calendário assim que receber o imunizante.

“Os riscos da vacina para o público infantil é praticamente inexistente, porém, nossa equipe precisa estar capacitada para lidar com todo o tipo de situação”, explica a médica pediátrica da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Claudia Miguel.