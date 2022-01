Secretaria de Saúde de Teresópolis amplia atendimento e testagem contra a Covid-19

Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 15/01/2022 14:10

A Secretaria de Saúde de Teresópolis está ampliando os locais de atendimento e testagem contra a Covid-19. A partir da próxima semana, todas as unidades de atenção primária à saúde voltam a oferecer o teste para a população, em dias e horários específicos, de forma a alternar os dias de vacinação com os de testagem e assim preservando os pacientes e otimizando as equipes.

O Centro de Atendimento Contra o Coronavírus, localizado na Várzea (Rua Doutor Aleixo, 85), terá sua equipe reforçada para agilizar o atendimento na unidade, que vem tendo alta procura. Serão disponibilizados três novos enfermeiros, um técnico de enfermagem e um profissional responsável pelo acolhimento dos pacientes, com atendimento todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 8h às 20h.