Vacinação infantil em TeresópolisReprodução

Publicado 17/01/2022 17:13

A Secretaria de Saúde de Teresópolis recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 980 doses da vacina para serem aplicadas em crianças com idade entre 5 e 11 anos. A imunização já foi iniciada nesta segunda-feira (17/01), para as crianças com 10 e 11 anos, com comorbidades.

De acordo com estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, Teresópolis tem 18 mil crianças nesta faixa etária. A campanha de vacinação infantil segue recomendação do Ministério da Saúde, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As doses que serão aplicadas foram recebidas de remessa enviada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), no último sábado (15/01)..

“A imunização de nossas crianças representa mais um passo em direção à superação da luta contra a Covid-19. Pedimos e esperamos que os pais e responsáveis fiquem atentos às datas e locais de vacinação no município. Somente o esforço coletivo trará o resultado que desejamos. Vacinas sempre foram muito importantes na luta contra várias doenças”, informou a Subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Edneia Martuchelli.

Pontos de vacinação:

Na cidade, de 9h às 18h, o atendimento será nas unidades do programa Saúde na Hora, dos seguintes bairros da Fonte Santa, Rosário e Meudon. Ainda na cidade, haverá atendimento nas unidades de Atenção Primária à Saúde da Barra e Araras, das 9h às 16h. Já no interior, a Imunização será na UBS de Bonsucesso e Pessegueiros. Com atendimento de 9h às 16h.



Confira a lista de comorbidades:

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada somente após apresentação de atestado médico.

- Deficiência permanente;

- Síndrome de Down;

- Transtorno do Espectro Autista;

- Imunossupressão (HIV/AIDS, hemoglobinopatia grave e doença cardiovascular);

- DPOC (asma com medicamentos em uso, uso de corticóide sistêmico, história prévia de internação hospitalar ou displasia broncopulmonar);

- Obesidade grave;

- Diabetes tipo 1;

- Doença neurológica crônica.