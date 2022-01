Abertas as inscrições para os cursos de dança da Casa de Cultura de Teresópolis | Teresópolis | O Dia

Casa de Cultura Adolpho Bloch em Teresópolis - Divulgação

Casa de Cultura Adolpho Bloch em TeresópolisDivulgação

Publicado 18/01/2022 21:51

A Secretaria de Cultura de Teresópolis abriu inscrições para os cursos de dança da Casa de Cultura Adolpho Bloch. As turmas serão divididas em Baby Class (Ballet infantil), Ballet Clássico, Dança Livre e Ritmos Livres e as inscrições vão até o dia 25 de janeiro.



Os interessados podem levar a ficha de inscrição preenchida, ou preencher no local, e comparecer presencialmente na Casa de Cultura, localizada na Praça Juscelino Kubitschek, no bairro de Fátima, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Confira a faixa etária de cada curso:



Baby Class (Ballet Infantil) – 5 a 6 anos.

Preliminar 1 – 7 anos.

Preliminar 2 – 8 anos.

Balé Clássico:

Básico 1 – 9 e 10 anos.

Básico 2 – 11 e 12 anos.

Básico 3 – 13 e 14 anos.

Avançado – 15 anos ou mais.

Dança Livre 1 – 9 a 12 anos.

Dança Livre 2 – 13 a 17 anos.

Dança Livre 3 – 18 anos ou mais.

Ritmos Livres – acima de 18 anos.