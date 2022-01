Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Teresópolis - Divulgação/GOVRJ

Publicado 18/01/2022 22:06

A Secretaria de Saúde de Teresópolis continua imunizando as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, contra a Covid-19. A vacinação segue nesta quarta-feira (19/01), das 9h às 18 na cidade e das 9h às 16h, no interior.



Na cidade o atendimento será nas unidades do programa Saúde na Hora, dos seguintes bairros da Fonte Santa, Rosário e Meudon. Ainda na cidade, haverá atendimento nas unidades de Atenção Primária à Saúde da Barra e Araras. Já no interior, a Imunização será na UBS de Bonsucesso e Pessegueiros. Com atendimento de 9h às 16h.

Confira a lista de comorbidades:

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada somente após apresentação de atestado médico.



- Deficiência permanente;

- Síndrome de Down;

- Transtorno do Espectro Autista;

- Imunossupressão (HIV/AIDS, hemoglobinopatia grave e doença cardiovascular);

- DPOC (asma com medicamentos em uso, uso de corticóide sistêmico, história prévia de internação hospitalar ou displasia broncopulmonar);

- Obesidade grave;

- Diabetes tipo 1;

- Doença neurológica crônica.