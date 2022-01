Rodovia Santos Dumont na altura de Teresópolis - Rodrigo Soldon

Publicado 18/01/2022 22:28

Está prevista para esta quarta-feira (19/01) a passagem de uma carreta extralarga pela serra de Teresópolis (Rodovia Santos Dumont/ BR-116/RJ. De acordo com a programação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a descida do veículo deverá ocorrer entre às 12h e 14h com fechamentos intermitentes do tráfego, em trechos ao longo da Serra, entre os quilômetros 89 e 104, somente na pista sentido Teresópolis.

Na direção Rio, os veículos poderão descer em velocidade reduzida atrás da extralarga. A passagem da carreta será acompanhada em todo o percurso por viaturas da PRF. Dependendo das condições climáticas ou por questões operacionais, esta programação poderá ser adiada para o período da noite, a partir das 23h e até às 2h da quinta-feira (19/01).

A CRT pede aos motoristas para que, se possível, programem sua viagem de forma a evitar o trecho no horário indicado, pois a concessionária prevê retenções no tráfego durante a descida da extralarga. Outras informações podem ser obtidas pelos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.