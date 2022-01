Atendimento para Covid-19 volta a ser realizado no Pedrão - Arquivo/ PMT

Atendimento para Covid-19 volta a ser realizado no PedrãoArquivo/ PMT

Publicado 19/01/2022 20:18

A Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou nesta quarta-feira (19/01) que o Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão), voltou a abrigar o Centro de Atendimento contra a Covid-19. A medida foi definida por causa do aumento do número de casos na cidade. De acordo com os dados atualizados do Painel Covid-19, a atual taxa de positividade no município é de 28,3%.

Além disso, Teresópolis está com ocupação máxima nos leitos de UTI e enfermaria exclusivos para a Covid-19. Na UTI, cinco dos cinco leitos estão com pacientes, na enfermaria, todos os quatro leitos estão ocupados, sendo os novos casos regulados pelo Estado e encaminhados para o hospital mais próximo.

Desde julho de 2021, a testagem para Covid-19 estava sendo realizada no EPEM, na Várzea. O atendimento continua acontecendo todos os dias da semana, de 8h às 20h. Mas o aumento da procura por testes e por atendimento demanda também mais espaço e uma maior estrutura, sendo então reativado o Pedrão.

“De volta ao Pedrão, o Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis funcionará com plantão de 12 horas, incluindo finais de semana. Pessoas com sintomas graves devem buscar diretamente uma unidade de pronto-atendimento. Já para casos de sintomas leves, é orientado que o paciente busque o novo local para receber o atendimento adequado e realizar a testagem”, informa a Subsecretária de Atenção Básica em Saúde, Edneia Martuchelli.

Pacientes que precisarem de atendimento noturno ou com sintomas mais graves poderão procurar as unidades de pronto-atendimento do município: UPA 24h ou SPA de Bonsucesso (no 3º distrito).