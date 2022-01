Atendimentos serão realizados na Praça dos Expedicionários, no bairro São Pedro, em Teresópolis - Arquivo/PMT

Publicado 19/01/2022 20:45

A Secretaria de Saúde de Teresópolis dá início, nesta quinta-feira (20/01), à "Blitz da Saúde”, no bairro São Pedro. Até o dia 27, a ação acontece das 9h às 15h, na Praça dos Expedicionários. Entre outros atendimentos, serão oferecidos testes rápidos para Covid-19, além de orientações sobre as formas mais corretas e seguras de se proteger contra o vírus.

Para ampliar o serviço em saúde para a população, outros serviços serão ofertados como teste rápido para IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), distribuição de preservativos, verificação de glicemia e pressão, cadastramento na unidade de saúde, avaliação física (medida, estado nutricional), orientação e educação em saúde, palestras e ainda avaliação do estado da saúde bucal.

“Este evento tem como objetivo aproximar as equipes da realidade da população, com uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce de doenças. Além disso, iremos estimular a participação do indivíduo no cuidado com a saúde”, explica a Subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Edneia Martuchelli.

Ainda haverá a atualização da caderneta de vacinação junto à aplicação dos seguintes imunizantes: Covid-19, tríplice viral, antitetânica e hepatite.