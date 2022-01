Momento que o veículo sobe na calçada e atropela o ciclista em Teresópolis - Reprodução

Momento que o veículo sobe na calçada e atropela o ciclista em TeresópolisReprodução

Publicado 20/01/2022 18:34 | Atualizado 20/01/2022 20:44

Imagens fortes: ciclista morre atropelado na Rua Alberto Torres, no bairro Alto, em Teresópolis. Segundo a Polícia Civil, condutor do veículo estava embriagado. Saiba mais: https://t.co/0tHuyIzUUv pic.twitter.com/K32oco5q6L — Jornal O Dia (@jornalodia) January 20, 2022

Um atropelamento na noite desta quarta-feira (19/01) causou a morte de um homem de 51 anos, na Rua Alberto Torres, no bairro Alto, em Teresópolis. A vítima, identificada como Denilson dos Santos, empurrava a sua bicicleta na calçada quando foi atingida pelo veículo, que vinha em alta velocidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem morreu no local.



O acidente foi por volta das 23h30. O condutor do veículo, um homem de 22 anos foi preso. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas sofreu apenas ferimentos leves, sendo liberado. Segundo a Polícia Civil, ele mostrava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.



Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. As imagens foram entregues à Polícia Civil, que segue com a investigação do caso.