Feirarte, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Feirarte, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 20/01/2022 18:40

A Secretaria de Turismo de Teresópolis autorizou o funcionamento da Feirarte - Feira do Alto de Teresópolis, entre esta quinta-feira (20/01) e o domingo (23/01), por conta do feriado pelo Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

Com mais de 500 estandes de moda e artesanato e praça de alimentação, a popular Feirinha de Teresópolis poderá ser visitada nestes quatro dias das 10h às 18h.