Reunião definiu um local temporário para os expositoresBruno Nepomuceno

Publicado 20/01/2022 18:48

Os expositores da Feira Orgânica de Teresópolis serão transferidos temporariamente do atual espaço que ocupam, perto da Rodoviária, para área a ser delimitada na Praça de Esportes Radicais, na Várzea. A decisão foi informada em reunião realizada entre uma comissão de expositores e o prefeito Vinicius Claussen, na Prefeitura, na terça-feira (18/01).

Mantida pela Associação Agroecológica de Teresópolis e reunindo 60 agricultores familiares, a Feira Orgânica de Teresópolis recebeu notificação judicial para sair da área onde funciona atualmente, em trecho do terreno da antiga fábrica Sudamtex, perto da rodoviária. O espaço já foi desocupado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que mantinha sede administrativa no local. A liberação da área está prevista em acordo judicial.



Nesta quarta-feira, representantes das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Obras Públicas realizaram uma visita técnica à Praça de Esportes Radicais com a comissão de expositores, a fim de definir a estrutura necessária para a instalação provisória da Feira Orgânica. Também será estudada a criação de vagas de carga/descarga de mercadorias no entorno da praça nos dias de funcionamento da feira.



“Houve uma audiência no Judiciário no dia 14 de dezembro do ano passado, quando foi definida a necessidade da realocação da Feira Orgânica. O Município está dando todo apoio com novo espaço, mão de obra para adequação da estrutura e na logística de transferência temporária. As alternativas são construídas junto com a Associação Agroecológica. No local onde a feira funciona hoje será construído o Parque Municipal George March, onde teremos um mercado municipal com lugar garantido para a Feira Orgânica nesse novo equipamento turístico”, garantiu o prefeito Vinicius Claussen.