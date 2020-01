Caixa e Sebrae firmam acordo para apoiar empresas

A Caixa Econômica Federal firmou acordo de cooperação técnica com o Sebrae para o desenvolvimento de estratégias e ações em apoio às micro e pequenas empresas. Por meio de ações conjuntas, serão realizados eventos e oficinas para divulgação das soluções da Caixa com acesso facilitado para os clientes do Sebrae. Todas as ações terão, como objetivo comum, a inclusão bancária e educação financeira de empreendedores. As atividades serão realizadas ao longo do ano.

Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, a iniciativa reforça o posicionamento da instituição de apoiar o empreendedorismo no país. "Para facilitar o acesso do cliente à educação financeira e preparação empreendedora, a Caixa buscou essa parceria com o Sebrae, e o cliente é quem sai ganhando", comentou Guimarães.

Pelos termos do acordo, o Sebrae fornecerá todo o apoio na estruturação do empreendimento, com orientação financeira, organização da empresa, formalização documental e acesso a diversas ferramentas de gestão do negócio, fazendo a conexão entre as necessidades do cliente e os serviços da Caixa.

"As ações de educação financeira e orientação empresarial possibilitam reduzir o risco de inadimplência dos pequenos negócios. Com a orientação do Sebrae, o empresário terá mais condições de acessar o crédito que precisa para manter seu negócio competitivo", explicou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

ACESSO A CRÉDITO

Dentre os serviços oferecidos pela Caixa para micro e pequenas empresas, o principal é o acesso ao microcrédito produtivo orientado, que hoje pode ser obtido de forma simples, ágil e digital.

Durante o evento que celebrou o acordo entre Caixa e Sebrae, também foi firmado Acordo de Cooperação Técnica com a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred). O objetivo do acordo é promover o desenvolvimento das instituições de microfinanças, por meio de linhas de crédito de repasse, ampliando o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.