Evento global sobre varejo terá painel para brasileiros

Considerado o maior evento sobre Varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show 2020 — realizada em Nova York, entre os dias 12 e 14 —, terá um painel em português para empresários brasileiros. A Conferência 'The Everywhere Store' terá troca de experiências entre os participantes sobre o conceito de loja inteligente, que prevê integração por meio da tecnologia entre os universos online e offline em um mesmo canal.

"Com palestrantes convidados, incluindo varejistas, acadêmicos e pesquisadores do setor, as sessões promoverão um espaço aberto de discussão, apresentando tendências e casos bem sucedidos de preparação da loja física para a era digital", diz Marcelo Tupan, COO da Tlantic, empresa multinacional especializada em soluções para o Varejo, que realiza a curadoria da 'The Everywhere Store'.

A NRF 2020 vai reunir mais de 38 mil participantes, entre revendedores, fornecedores e especialistas em Varejo, que irão apontar as principais tendências para o segmento neste ano. Alguns dos temas em debate são o futuro das compras, como adicionar o comércio eletrônico ao modelo de negócios, o uso de dados de forma estratégica e a computação em nuvem aliada ao varejo.

EMPRESÁRIOS DO RIO

O evento em Nova York vai receber um grupo de 10 empresários do Rio de Janeiro. Eles receberam os ingressos em dezembro, ao conquistarem o Prêmio Visão Consciente, da Fecomércio RJ, que elegeu as melhores práticas nas categorias Meio Ambiente, Respeito aos Consumidores e Envolvimento e Desenvolvimento Comunitário. "Quero absorver o máximo de informação possível e descobrir ferramentas que podem ser úteis para a empresa", diz Iasmin Bon, diretora da Caíques Shoes.

Para Roberto Santos, das lojas Caçula, o contato com novas tecnologias poderá ajudar no desenvolvimento da empresa: "O objetivo é trazer inovações para as nossas lojas que possam melhorar o atendimento ao cliente", diz.