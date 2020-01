Curso prepara alunos para estudar no exterior

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o curso 'Prep Estudar Fora', que oferece mentoria gratuita para jovens que pretendem passar por processos seletivos em universidades internacionais. O conteúdo é digital, com atividades realizadas em plataforma exclusiva na internet. Podem participar das aulas preparatórias estudantes de todo o país. As inscrições vão até domingo, e devem ser feitas no site http://bit.ly/2sIGoZT.

Segundo Juliana Kagami, coordenadora do 'Prep Estudar Fora', serão selecionados 40 alunos em todo o território nacional. "Buscamos capilaridade em todo o país — o Rio incluído. Como o processo seletivo e o programa são feitos 100% online, conseguimos garantir diversidade geográfica. Somos capazes de avaliar mais de 6 mil candidaturas. Vamos selecionar 40 jovens", explica.

O curso 'Prep Estudar Fora', acrescenta a coordenadora, inclui aulas preparatórias voltadas para testes nas principais universidades estrangeiras, acesso a rede de alunos e ex-alunos, orientação com especialistas e auxílio individualizado sobre os processos de application utilizados no exterior.

Os processos de application constituem a candidatura do aluno a uma vaga em universidade estrangeira. Eles contemplam, além de provas sobre conhecimentos específicos de cada área, teste de proficiência em língua estrangeira e uma lista extensa de documentos, como histórico acadêmico e carta de recomendação.

"O processo utilizado nos EUA, por exemplo, é semelhante ao de uma procura por emprego. O interessado precisa formalizar sua apresentação, mostrar cartas de recomendação, fazer testes e, em alguns casos, até uma entrevista. Ao longo do ano, os alunos ainda são acompanhados por um padrinho ou madrinha que cursou a graduação em outro país", diz Juliana.

PARA JOVENS DE BAIXA RENDA

Segundo a Fundação Estudar, candidatos que comprovarem baixa renda familiar poderão receber apoio financeiro para custos referentes aos processos de application. Os pré-requisitos para cursar o preparatório são alto desempenho acadêmico, participação em atividades extracurriculares e conhecimento em inglês.