O perfil da inovação

O ambiente de inovação no Rio de Janeiro hoje está concentrado nas regiões do Centro e Barra da Tijuca, que reúnem 42,6% das 402 startups mapeadas na cidade. Por serem regiões com o maior número de grandes empresas, o dado revela que o contato entre as corporações e os pequenos negócios inovadores, hoje considerado a base da transformação digital, está se desenvolvendo. A opinião é de Hector Gusmão, CEO da Fábrica de Startups Brasil, que, em parceria com a Distrito, realizou levantamento que traçou um Raio X das startups situadas no estado: foram contabilizadas 469 no total.

"Cerca de 85% delas estão concentradas na cidade do Rio de Janeiro. Isso mostra a capacidade que a capital proporciona e o movimento de inovação que está sendo provocado por novos empreendedores e por corporações, que estão se reinventando por meio das soluções desenvolvidas pelas startups", aponta Hector Gusmão.

O estudo RioTech Report mapeou as áreas de atuação dessas novas empresas. Foram 32 segmentos ao todo, com maior participação nos setores de educação e finanças. Para Hector Gusmão, o surgimento das edtechs — como são chamadas as startups que aplicam tecnologia para potencializar a aprendizagem —, refletem um ambiente propício na cidade para soluções de impacto social.

"Nesse sentido, as startups atendem a uma necessidade do Rio, que não cumpriu nenhuma meta do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2017 e ainda ficou abaixo do resultado verificado em 2015", explica Gusmão.

A startup Passei Direto é uma das que aproveitaram a oportunidade. O modelo de negócios consiste em uma rede na qual estudantes e especialistas compartilham materiais de estudo. Segundo Rodrigo Salvador, co-fundador e CEO da Passei Direto, o ramo da educação oferece grandes chances a quem deseja inovar no Rio. "Muitas instituições de ensino ainda seguem o modelo tradicional, que foi pensado há séculos. O mundo de hoje exige repensar essa estrutura, o que implica em inovação", diz.

Já no setor de finanças, o maior número no Rio das fintechs — as startups que otimizam serviços do sistema financeiro —, segue a lógica nacional de 'desbancarização', segundo Gusmão. A BizCapital é uma das que se inserem nesse cenário. A empresa lançou uma plataforma online que, integrada a uma financeira, aprova empréstimos para micro e pequenas empresas por meio de seu site ou aplicativo.

"O Rio tem uma participação grande na história do mercado financeiro. Muito bancos foram criados na cidade. Sempre tivemos uma vocação para gestão de investimentos e para estruturas inovadoras nesse mercado. Acho que essa é a base para o surgimento em grande número da fintechs, que estão trazendo novidades para consumidores e empresas", diz Francisco Ferreira co-fundador e CEO da BizCapital.