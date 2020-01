Workshop sobre empreendedorismo em Campo Grande

O Passeio Shopping oferece o workshop 'Empreendedorismo 8 segredos', na próxima segunda-feira. A participação é gratuita e aberta ao público, que deve realizar as inscrições pessoalmente, ao preencher formulário na administração do centro comercial, no 2º piso. O Passeio Shopping fica na Rua Viúva Dantas, 100, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O workshop é promovido em parceria com a empresa Promovi Cursos, e busca capacitar pessoas que precisam alavancar seus negócios. Na atividade, os participantes irão passar por análise de perfil de competência pessoal e ter acesso a conhecimentos sobre vendas e finanças. Na aula, os alunos também vão aprender estratégias para se destacar nas redes sociais. O workshop será realizado das 19h às 20h, no 1º piso. As vagas são limitadas.