Oficinas gratuitas em Caxias

O projeto Cidades Criativas, da incubadora de negócios RJ Criativo, terá duas oficinas nesta semana em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As atividades são gratuitas e pretendem esclarecer os empreendedores locais sobre estratégias de marketing digital e planejamento financeiro. As oficinas serão na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro de Caxias.

Amanhã, das 18h às 22h, a Agência Gorilla vai comandar a oficina Rede Social para Vendas. Dentre os temas abordados, noções de marketing digital, estratégias de produção de conteúdo, desenvolvimento de cronograma de postagens, elaboração de anúncios, impulsionamento e monitoramento de resultados.

No sábado, das 10h às 18h, a oficina Planejamento Financeiro irá mostrar como não sofrer com a sazonalidade das receitas, um traço comum aos negócios criativos. Os empreendedores serão orientados sobre contas a receber, contas a pagar, tesouraria e fluxo de caixa.