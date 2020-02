Curso prepara para o Enem

Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o curso gratuito Pré-Enem, que prepara estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas são voltadas para jovens de Santa Cruz, na Zona Oeste, que estejam cursando o Ensino Médio na rede pública de ensino e sejam maiores de 16 anos. As inscrições devem ser feitas no site https://www.sercidadao.org.br/educacao, ou presencialmente na sede da ONG Ser Cidadão (R. Fernanda 140, em Santa Cruz), onde serão realizadas as aulas, de segunda a sexta, das 13h às 18h.

O processo seletivo para ingressar na turma é formado por entrevista e dinâmica de grupo. O curso integra projeto social da siderúrgica Ternium, e tem início em 2 de março. "Oferecemos o curso a jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é promover o desenvolvimento social em Santa Cruz", diz Fernanda Candeias, gerente de Relações com a Comunidade da siderúrgica Ternium. Informações pelo tel.: 2221-8830.