Publicado 16/11/2020 12:03

Conhecido por seu turismo em crescente desenvolvimento, o. A apuração das Eleições 2020 foi encerrada em todas elas, mas duas ainda dependem de julgamentos de registros para que tenham os próximos prefeitos definidos.Conforme já informou O Dia, Severino Dias (DEM) foi reeleito em Vassouras , com 60% dos votos. Na vizinhaCom 46% dos votos, ele venceu Fábio Ramos (PSC), que ficou com 44%.O candidato que conquistou a maior porcentagem de votos na região foiA vizinha Paty do Alferes também reelegeu seu prefeito, Juninho Bernardes (PSC), que ganhou com 51%.Asprefeitos foram(Rodrigo Drable, do DEM, com 51% dos votos),(Vicente Guedes, do DEM, com 75%),(Mario Esteves, do Republicanos, com 47%),(Ednardo Barbosa, do PSC, com 54%),(Professor José Osmar, do PSC, com 58%) e(Lucimar do Doutor Flávio, do PL, com 52%).Em, o ex-prefeito Conforme informou O Dia , é necessário aguardar julgamento de embargo de declaração para saber se o candidato do Democratas vai assumir o cargo. O mesmo acontece em, cuja candidatura de Dayse Onofre (PL) está sob júdice - ela obteve a maioria dos votos, 35%.Os demais municípios do Vale do Café que terão novos prefeitos a partir de 1º de janeiro são(Joa, do PL, venceu com 45% dos votos),(Jorge Henrique, do Solidariedade, com 31%),(Maneco Artemenko, do PSDB, com 48%) e(Tutuca, do PSC, com 59% dos votos).