Publicado 08/01/2021 20:53

Em série de reportagens sobre parentes de prefeitos em vagas na administração pública, a Globo Rio destacou a ocupação de cargos na prefeitura de Vassouras, interior do estado, por familiares de Severino Dias (DEM), reeleito em 2020. Carolina Coelho, sua esposa, e Rosa Maria Coelho, sua sogra, são responsáveis pelas pastas de Integração de Políticas das Mulheres e de Assistência Social, respectivamente. Além delas, seu primo, Felipe Nogueira de Paula, assumiu o Fundo de Previdência. A matéria do RJ destacou, ainda, que o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, é marido da vice-prefeita Rosi Farias (PP), e que a secretária de Educação, Magda Sayão, é irmã do presidente da Câmara, José Maria Capute (PSD).