Valença acumula 49 mortes por covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 21:05

Nesta quinta-feira (14), a secretaria de Saúde de Valença confirmou mais três mortes por covid-19. Das três vítimas, duas (um homem de 90 anos e uma mulher de 71) moravam no Abrigo São Vicente de Paula, que teve um surto da doença no final de 2020

A terceira vítima foi um homem de 61 anos, morador do bairro Chacrinha. De acordo com a prefeitura do município, localizado no sul do Rio, os pacientes estavam internados na UTI especial do Hospital Escola. Valença acumula 49 mortes em decorrência da covid-19. Em postagem nas redes sociais, a prefeitura disse que "manifesta seu pesar às famílias enlutadas e se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas".