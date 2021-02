Centro Cultural Cazuza fica no centro histórico de Vassouras Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 19:39 | Atualizado 12/02/2021 19:58

VASSOURAS- Diante de novo decreto que contempla a reabertura de museus, o Centro Cultural Cazuza volta a receber visitantes amanhã (13), adaptado aos protocolos necessários na pandemia. Localizada no centro histórico de Vassouras, sul do Rio, a casa estava realizando apenas eventos virtuais há quase um ano. "Fãs de Cazuza que já nos visitaram podem retornar, porque nosso acervo foi ampliado neste período", ressalta a secretária de Cultura do município, Ângela Maria. A inauguração do Centro Cultural aconteceu em 2018, após Lucinha Araújo, empresária e mãe de Cazuza (1958-1990), custear a reforma do centenário palacete onde nasceu.



Segundo a secretária, a equipe e a casa estão prontas para o novo modelo de visita. Embora o prédio histórico possua janelas e portas amplas que permitem ventilação, optou-se por fazer a apresentação das informações históricas na parte externa a fim de reduzir o tempo de permanência no local. Cada visita guiada durará apenas 30 minutos e será realizada em pequenos grupos. O distanciamento e o uso de máscaras de proteção e álcool em gel serão obrigatórios. De segunda a sexta, o Centro Cultural Cazuza vai funcionar das 9h às 16h, e nos finais de semana e feriados, entre 9h e 14h.



Erguido na década de 1940, o prédio em estilo neoclássico serviu de residência e depois abrigou clubes e escolas por mais de um século, até tornar-se utilidade pública em 1977. Somente em 1990 foi oficialmente inaugurada a Casa de Cultura Tancredo Neves, interditada em 2013 por problemas estruturais. Em 2017, Lucinha entrou em contato com o prefeito de Vassouras, Severino Dias, e se ofereceu para pagar o restauro do palacete, que passou a abrigar memórias do poeta e cantor - tais como instrumentos, figurinos e uma estátua - e servir para exposições e eventos culturais, artísticos e sociais.